Украинцы смогут выходить на пенсию независимо от возраста, но при одном условии

Для выхода на пенсию ранее предусмотренного возраста нужно иметь 40 лет стажа / УНИАН, коллаж Главред

Украинцы смогут выходить на пенсию независимо от того, сколько им лет. Главное условие – чтобы у них накопилось минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Такие изменения начнут действовать через шесть лет, рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", – отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении пенсии, Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную зарплату, с которой были уплачены страховые взносы.

Как изменились условия выхода на пенсию в Украине

В Украине для того, чтобы выйти на пенсию после достижения 60 лет нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа. При этом ежегодно нужное количество такого стажа будет расти на год вплоть до 2028 года:

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для того, чтобы выйти на пенсию в 2023 году будет уже нужно не менее 30 лет стажа,

в 2024 году – не менее 31 года;

в 2025 году – не менее 32 лет;

в 2026-м – не менее 33 лет;

в 2027-м – не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Если гражданам не удалось накопить нужное количество стажа до достижения 60 лет, они могут выйти на заслуженный отдых в 63 года. Для этого потребуется меньшее количество стажа:

для выхода на пенсию в 2022 году 63-летний человек должен иметь от 19 до 29 лет страхового стажа,

в 2023 году – в от 20 до 30 лет страхового стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Если же и этого стажа человек не смог накопить до 63 лет, то он может выйти на пенсию в 65-летнем возрасте, если имеет не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, в Украине с 1 марта пересчитают пенсии, а размер надбавки в среднем составит около 550 грн, при этом минимальная прибавка будет на уровне 100 грн. Как рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир, размер надбавки зависит от стажа и заработка, а без индексации останутся специальные пенсии, в том числе для госслужащих, журналистов.

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