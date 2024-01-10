Украине поставляли танки без брони - Жданов

На танках, которые Запад передавал Украине, не было активной брони. Эту информацию подтвердил военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.
По словам эксперта, несмотря на то, что партнеры Украины совершали поставки танков без защиты, Украина уже сейчас дорабатывает эту технику и устанавливает на них свои комплекты активной защиты.
"По итогу, это не проблема. Просто принято решение было поставить нам танки вот в таком виде, без активной защиты", - говорит Жданов.видео дня
Также он рассказал, что США даже сняли броню из обедненного урана с танков, которые Украина получила от Германии.
"На первых этапах она поставляла нам танки в неполной комплектации и по электронной начинке, которую может нести на себе допустим Leopard 2 версии А6 или версии А4... Это связано с особенностями стран-поставщиков", - пояснил Жданов.
Однако он добавил, что уже есть фотографии, на которых эти танки с активной защитой, установленной нашими оборонными предприятиями, а значит, их "живучесть" на поле боя возрастет и эту проблему Украина решила самостоятельно.
Поставки вооружения Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что союзники Киева, а также украинская промышленность активно наращивают производство боеприпасов. По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, которые максимально понимают, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находиться в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.
Однако, в Украине могут закончиться ракеты к комплексам Patriot. США впоследствии не смогут передавать Украине эти ракеты. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на официальные лица Белого дома и Пентагона.
Также, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большинство стран Европейского Союза предоставляют недостаточно оружия Украине для противостояния российскому вторжению и призвал союзников активизировать свои усилия.
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