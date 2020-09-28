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Украинская Википедия вляпалась в скандал из-за грубой цензуры статей и блокировки СМИ

28 сентября 2020, 17:25

Модераторы украинской Википедии мунипулируют информацией в статьях.

Википедия
Украинская Википедия оказалась в центре скандала / Фото: more-news.ru

Украиноязычная Википедия попала в громкий скандал, объявив о том, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ. Как выяснили журналисты, модерировать сетевую энциклопедию в Украине доверили активистам ультраправого толка. Деньги им поступают из США, а статьи они цензурируют вместе с украинским МИДом.

Об этом сообщает Страна.

В частности, под блокировку уже попали 112, ZIK, Newsone, Наш, Страна, Политека.

"С сегодняшнего дня на украинской Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, ZIK, Newsone, Наш, Страна, Политека (всего 26 сайтов)", - написал 24 сентября в соцсети Facebook администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

После такого "каминг-аута" в соцсетях заговорили о том, что украинская Википедия превзошла саму себя в предвзятости.

"Модераторы украинской Википедии уже давно превратили ее в пропагандистский отстойник. В котором нет место объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных.

В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской Википедии и воспринимать ее как ангажированный пропагандистский ресурс", - заявил телеграм-канал "Политика Страны".

Интересно подает украинская Вики персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во вступлении о Зеленском присутствует критика - мол, общественность часто порицает президента за "унижения украинцев" и "неуважительное отношение к украинскому языку".

Также его называют "фигурантом скандалов с офшорами" и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Что же до Порошенко, то о нем во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ.

Хотя общеизвестно, что офшорные скандалы давно стали визитной карточкой Порошенко.

Есть и другие примеры столь же свободной трактовки информации.

Например, статья о войне СССР с нацистами содержит утверждение, что война характеризовалась "чрезвычайной жестокостью с обеих сторон". При этом даже англоязычная Вики ограничивается просто признанием факта жестокости – украинская же уравнивает нацистов и советские войска.

Реакция на скандал с Википедией

Отметим, решение украиноязычной Википедии блокировать ссылки на ряд СМИ и цензура в статьях вызвала резонанс в обществе.

В частности, по этому поводу в своем Telegram высказался народный депутат Максим Бужанский.

"Страна.юа, искренне задетая изумительной наглостью помороженных чертей из украинской Википедии, опубликовала статью, в которой подробно разобрала их поганое кубло на составляющие.

Добавить практически нечего, кроме одного нюанса.

Дегенераты изобрели уникальный трюк, который и лег в основу наполнения помойки, в которую они превратили полученную по франшизе Вики.

Берётся ряд постов, написанных идиотами на основании их глубоких рефлексий, и приводится в качестве ссылок, подтверждающий пургу, написанную в статье на ту или иную тему.

То есть, не энциклопедии, не исследования, не документы, что-то уровнем Цензора и ниже.

Смотрится дивно", - высказался Бужанский.

Также депутат разместил в своем Telegram сравнение на подачу информации о телеканале НАШ.

Кто занимается украинской Википедией

Администрацию украинской Википедии с весны открыто поддерживает нынешняя украинская власть. При том, как писалось выше, сами они Зеленского открыто дискредитируют и, как пишут СМИ, активно участвуют в националистических акциях против президента и его политики.

В апреле этого года Министерство иностранных дел совместно с ОО "Викимедиа Украина" запустили масштабный проект - по привлечению людей к наполнению Википедии информацией об Украине. Как заявлялось - "для противодействия дезинформации", сообщает Zik.

Тогда в пресс–службе МИД заявили, что защита прав и противодействие дезинформации - стратегический приоритет внешней политики Украины. Проект был направлен на наполнение "правдивой и точной" информацией об Украине, войне на Донбассе, аннексии Крыма. А также об интеграции Украины в НАТО и ЕС.

"Вместе с партнерами МИД начинает борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках данного проекта создано 188 статьи и исправлено 300. Преимущественно на тему российско–украинских отношений, международных договоров, религии.

ОО "Викимедиа Украина" имеет статус регионального отделения американского фонда "Викимедиа в Украине" и пополняет свой бюджет из фонда "Викимедиа США". По словам основателя ОО "Викимедиа Украины" Юрия Пероганича, бюджет украинского фонда составляет 100 тыс. долларов в год.

Блокировка СМИ в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • На сайте Верховной Рады опубликовали скандальный законопроект "О медиа" по ужесточению контроля за украинскими СМИ – он вернулся после того, как в мае его отправляли на доработку.
  • В Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа. В пояснительной записке к законопроекту содержится неправдивая информация о том, что его принятие не повлечет за собой дополнительных материальных трат из госбюджета и местных бюджетов.

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