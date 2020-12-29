Украинские военные получили новую пехотную винтовку Ночной хищник

Для украинских военных создали новую пехотную винтовку / Фото: скриншот из видео

Украинский завод Маяк презентовал новый образец пехотной винтовки Ночной хищник для отечественных военнослужащих.

Как говорится на Facebook-странице предприятия, оружие метко поражает легкобронированную технику, дзоты и другие цели на расстоянии более чем 2000 метров.

Уточняется, что винтовка не имеет демаскирующих факторов, таких как пламя, звук, пыль.

Читайте такжеВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеровИспытания показали, что во время выстрела пламя отсутствует даже ночью, звуковое давление составляет не более 80 дБ на расстоянии 10 м, пыль не поднимается. Более того, на открытой местности на расстоянии в 700 м звука выстрела не слышно.

Сотрудники завода Маяк выполнили детали на обычных универсальных токарных и фрезерных станках без специальной оснастки и обычными инструментами, что обеспечивает низкую себестоимость изделия.

Среди основных характеристик винтовки следует выделить:

Вес – 32,96 кг.

Вес без глушителя – 22,29 кг.

Длина без глушителя, со сложенным прикладом – 1,7 м.

Длина с глушителем, с разложенным прикладом – 2,47 м.

Калибр – 14,5 мм.

Боеприпас, – 14,5х114, штатный.

Тип питания – однозарядная.

Максимальная прицельная дальность – 4000 м.

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