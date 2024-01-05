Украинские воины получили на фронт 260 авто при содействии Favbet Foundation

Всего при содействии фонда для ВСУ и других Сил обороны была предоставлена помощь на сумму более 190 млн грн.

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С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России ВСУ и другие силы обороны получили 260 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation. Об этом сообщили представители фонда.

Речь идет в основном о пикапах и внедорожниках высокой проходимости. С помощью таких авто украинские воины выполняют не только логистические, но и боевые задачи на передовой.

"Каждый дополнительный автомобиль на передовой – это в первую очередь спасенные жизни наших защитников. Это повышенные шансы на своевременную эвакуацию и оказание квалифицированной медицинской помощи раненым. В 2024 году мы продолжим системно помогать ВСУ, в том числе автомобилями", – подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха. видео дня

На днях защитники Украины получили от фонда Favbet Foundation сразу три внедорожника – это автомобили Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder и Isuzu Pick Up. Авто попали в подразделения, которые выполняют задачи в Донецкой области.

Напомним, что в число упомянутых 260 автомобилей входят также 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek, которые были переданы ударным ротам "Армии дронов".

При этом украинские воины при содействии Фонда Favbet Foundation получили не только автомобили, но и дроны. Так, защитникам Украины передали более 130 дронов различного типа, в том числе и ударного.

В целом суммарно при содействии фонда для ВСУ и других Сил обороны была предоставлена помощь на сумму более 190 млн грн

Favbet Foundation – благотворительный фонд, который был основан в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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