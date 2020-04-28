Ульяна Супрун заняла первое место по антипатии среди глав Минздрава - опрос

Ульяна Супрун заняла первое место по антипатии среди глав Минздрава / УНИАН

Жители Украины гораздо сильнее доверяют главному санитарному врачу и заместителю главы Минздрава Виктору Ляшко, чем, собственно действующему главе Минздрава Максиму Степанову и одной из его предшественниц на посту - Ульяне Супрун.

Именно такие результаты показал опрос, проведенный социологами из группы Рейтинг. Они в период с 24 по 25 апреля опросили 1,2 тысячи украинцев старше 18-ти лет, которые проживают в разных регионах стран.

Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% респондентов (19% не знают такого). Действующему главе Минздрава Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют - 26% опрошенных (38% респондентов не знают, кто он такой).

К слову, экс-руководителю ведомства Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% опрошенных; Илье Емцу доверяют 16%, не доверяют - 33% респондентов (не знают - 41%); Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% украинцев (не знают о такой - 41%).

Напомним, ранее экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла о том, что перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике. До этого она решила попросить у миллиардера Илона Маска помощи для украинских больниц в борьбе с пандемией коронавируса и получила на орехи в Сети