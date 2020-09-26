Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов

Один из двух курсанттов, которые выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев, умер.
Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
Всего на борту самолета было 27 человек.
Отметим, два курсанта выпрыгнули из самолета до падения. Один из них был в критическом состоянии - у него было на 90% обожжено тело. Жизни второго выжившего, по имеющимся данным, ничего не угрожает.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. В Офисе президента выразили соболезнование родным и близким погибших.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице.
Автор: Адриана Бубновская