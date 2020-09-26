Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов

В больнице умер курсант, который выпрыгнул из самолета / dsns.gov.ua

Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.

Всего на борту самолета было 27 человек.

Отметим, два курсанта выпрыгнули из самолета до падения. Один из них был в критическом состоянии - у него было на 90% обожжено тело. Жизни второго выжившего, по имеющимся данным, ничего не угрожает.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: