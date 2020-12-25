Ушел из жизни легендарный украинский олимпийский чемпион

Иван Богдан / Фото: скриншот из видео

В Украине на 93-м году жизни умер знаменитый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан.

Как сообщил сайт Национального олимпийского комитета Украины, Богдан стал победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе.

Легендарный спортсмен также выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

Борьбой спортсмен занимался до 40 лет. После завершения спортивной карьеры Богдан работал тренером. Среди его воспитанников — двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Отметим, Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

Иван Богдан / Фото: niknews.mk

"Преданный любимому делу, талантливый спортсмен, мудрый наставник, энергичный и активный человек, яркая личность - таким запомнится навсегда Иван Гаврилович", - пишет в соболезновании НОК Украины.

Как известно, Богдан родился 29 февраля 1928 года в селе Дмитро-Беловка Казанковского района Николаевской области, он посвятил спорту всю свою жизнь и добился невероятных побед.

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/ Фото: niknews.mk