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Устраивают побоища и носят пауков: в Украине массово распространяется опасное движение ЧВК Редан

1 марта 2023, 21:14
Молодежное движение ЧВК Редан среди подростков и любителей аниме начало набирать неимоверных масштабов. Как узнать, что ваш ребенок состоит в ЧВК Редан?
ЧВК Редан что нужно знать
ЧВК Редан что нужно знать / скриншот, Нацполиция

С 26 февраля в разных городах Украины начали происходить беспорядки с подростками, которые оказались в движении ЧВК Редан.

ЧВК Редан – это не военная компания, а неформалы, поклонники аниме. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов. Молодые люди одеваются в футболки с изображением пауков и цифры 4, являющуюся отсылкой к аниме Hunter x Hunter.

Возглавляет это движение парень по имени Али – это игрок в Dota 2 и Counter-Strike. Известно о нем достаточно мало.

видео дня

Где происходят столкновения поклонников аниме

Происходили они в крупных ТРЦ, все снималось на видео и выкладывалось в сеть. А в конце февраля нечто подобное начало происходить в городах Украины.

Первые видео появились в TikTok. На них видно, что как группа подростков бежит куда-то. В полиции уже стали разбираться с данным движением.

ЧВК Редан пришел из России

В России ЧВК Редан уже прославилась столкновениями с футбольными фанатами в ТЦ и на улице в разных городах.

В частности в Москве в Авиапарке собрались сотни людей, устроивших массовую драку. Силовики задержали 30 человек. Однако подростков это не остановило.

ЧВК Редан добрался до Украины

В конце февраля подростковое движение ЧВК Редане добралось до Украины. Полиция фиксировала стычки в Харькове, Киеве, Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Днепре и Полтаве.

В Харькове полиция установила молодых людей, которые могли принимать участие в такой драке. Всего их 245, из них 215 несовершеннолетние, есть трое ранее судимых. У них изъяты 17 ножей и кастетов, также газовые баллончики. На родителей составлены протоколы. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 УК Украины (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).

ЧВК Реданк

В Ужгороде, Мукачево в Закарпатской области также были замечены группы подростков до 10 человек.

ЧВК Редан – проявление российской пропаганды?

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что сейчас основная цель понять, действительно ли РФ причастна к нагнетанию и популяризации этого движения в Украине.

"Около недели назад такие беспорядки и массовые драки происходили в России. То есть мы сейчас не утверждаем, но возможна причастность России, поскольку российские спецслужбы отслеживают эти новые актуальные направления, которые можно использовать в своих интересах. Поэтому они могли через соцсети создавать группы в Телеграмм-каналах, накручивать подписчиков, раскручивать эти каналы, чаты, чтобы подстрекать лиц, органично интересующихся этой деятельностью, к каким-либо конфликтам", – говорит он.

ЧВК Редан
ЧВК Редан / Нацполиция

Что важно знать родителям о ЧВК Редан

Полицейские еще раз призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.

"Необходимо внимательно относиться к своим детям, следить за их активностью в соцсетях, говорить с детьми об этом, не умалчивать, а наоборот объяснять, что это и почему это плохо", – говорит спикер полиции Закарпатской области Анна Дан.

Поклонники этой субкультуры носят длинные волосы, просторные черные свитера, футболки, клетчатые штаны, часто у них на одежде изображен паук.

Как узнать, что ваш ребенок состоит в ЧВК Редан

ЧВК Редан
Как узнать, что ваш ребенок состоит в ЧВК Редан / Нацполиция

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