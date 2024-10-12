Уже в ближайшие дни: украинцам представят 'план победы' - Подоляк

Однако, математические детали по пунктам этого плана будут известны только людям, которые принимают решения.

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"План победы" Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк

"План победы" Украины, который президент Владимир Зеленский представил лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют и для украинцев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, основные акценты "уже понятны, а "математические детали" по пунктам этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана.

Однако, глава государства все же презентует этот план народу.

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"Относительно более широкой презентации для Украины - я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком [мы] этапе войны, что [мы] делаем. Президент достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения (России к переговорам - ред.), почему она важна. Я думаю, президент такую презентацию проведет в ближайшие дни", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"План победы" Украины - что известно

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что представленный в Лондоне, Риме и Берлине план победы - это прежде всего план создания условий для действительного движения к окончанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена пойти на мир.

Зеленский также отметил необходимость учета позиций всех международных партнеров для совершенствования Плана победы Украины. Он отметил, что документ будет обнародован, как только удастся достичь этого понимания.

План победы / Инфографика: Главред

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