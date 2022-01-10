В Днепре водитель умер прямо за рулем маршрутки с пассажирами

В Днепре за рулем маршрутки с пассажирами умер водитель / Фото иллюстративное, УНИАН

В Днепре 54-летний водитель маршрутки скончался за рулем. В салоне в это время находились пассажиры.

Мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание, пишет "Репортер".

Как рассказали пассажиры, водителю вдруг стало плохо во время движения транспортного средства. Он успел осуществить экстренное торможение, а после этого потерял сознание.

Свидетели этого происшествия вызвали скорую помощь, однако медики уже ничем не могли помочь – они только констатировали смерть.

Что стало причиной смерти мужчины, установит экспертиза.

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Напомним, ранее в Кропивницком водитель маршрутного микроавтобуса умер прямо за рулем. Ему стало плохо во время движения. Он съехал на обочину и врезался дерево.

Также ранее во Львове во время движения скоропостижно скончался водитель маршрутки. 55-летнему водителю стало плохо. Из-за того, что водитель потерял сознание, автобус с пассажирами выехал на тротуар и врезался в несколько металлических столбиков.

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