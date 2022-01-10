В Днепре водитель умер прямо за рулем маршрутки с пассажирами

Перед тем, как потерять сознание, он успел экстренно затормозить.
В Днепре 54-летний водитель маршрутки скончался за рулем. В салоне в это время находились пассажиры.
Мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание, пишет "Репортер".
Как рассказали пассажиры, водителю вдруг стало плохо во время движения транспортного средства. Он успел осуществить экстренное торможение, а после этого потерял сознание.
Свидетели этого происшествия вызвали скорую помощь, однако медики уже ничем не могли помочь – они только констатировали смерть.
Что стало причиной смерти мужчины, установит экспертиза.
Напомним, ранее в Кропивницком водитель маршрутного микроавтобуса умер прямо за рулем. Ему стало плохо во время движения. Он съехал на обочину и врезался дерево.
Также ранее во Львове во время движения скоропостижно скончался водитель маршрутки. 55-летнему водителю стало плохо. Из-за того, что водитель потерял сознание, автобус с пассажирами выехал на тротуар и врезался в несколько металлических столбиков.
Читайте также:
- "Премию Дарвина ему": в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и стал пешеходом
- На Закарпатье пьяный водитель наехал на детей, погиб 9-летний мальчик
- На Харьковщине водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом: видео инцидента
- В Киеве водитель напился из-за коронавируса и снес ребенка на пешеходном переходе