В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

В Киеве и Одессе взрывы прогремели в многоквартирных домах.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

В Киеве прогремел мощный взрыв. В результате этого погибли люди. Об этом сообщает полиция Киева.

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

"Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы", - говорится в сообщении.

Взрыв в Одессе

Днем 15 сентября взрыв прогремел также в жилом доме в Одессе. Правоохранители установили, что в одной из квартир взорвалась граната.

В результате взрыва погиб 52-летний мужчина.

"Кроме него в доме находилась его жена и знакомый. Они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, вследствие чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

