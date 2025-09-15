Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2025, 18:27
215
В Киеве и Одессе взрывы прогремели в многоквартирных домах.
взрыв в Одессе и в Киеве
В Киеве и Одессе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

В Киеве прогремел мощный взрыв. В результате этого погибли люди. Об этом сообщает полиция Киева.

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

"Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната", - говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы", - говорится в сообщении.

Взрыв в Одессе

Днем 15 сентября взрыв прогремел также в жилом доме в Одессе. Правоохранители установили, что в одной из квартир взорвалась граната.

В результате взрыва погиб 52-летний мужчина.

"Кроме него в доме находилась его жена и знакомый. Они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, вследствие чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева полиция Национальная полиция граната взрыв ручная граната новости Украины взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:42Украина
В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:27Украина
У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Последние новости

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

Реклама
17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

Реклама
16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

13:58

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:54

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

13:20

В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзаменеФото

Реклама
13:15

"Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле": кто может остановить Путина

13:06

Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

12:59

"Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее названиеВидео

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять