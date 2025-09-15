В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

В Киеве прогремел мощный взрыв. В результате этого погибли люди. Об этом сообщает полиция Киева.
Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.
"Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.
"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы", - говорится в сообщении.
Взрыв в Одессе
Днем 15 сентября взрыв прогремел также в жилом доме в Одессе. Правоохранители установили, что в одной из квартир взорвалась граната.
В результате взрыва погиб 52-летний мужчина.
"Кроме него в доме находилась его жена и знакомый. Они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, вследствие чего пострадали завербованные РФ агенты.
Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.
