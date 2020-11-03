В Италии освобожден Виталий Маркив

Маркива решил освободить апелляционный суд Милана.
В итальянском Милане апелляционным судом оправдан боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив.
Маркив освобожден, написал в своем аккаунте в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
"Маркива освободили!... Только что апелляционный суд принял решение!" – поделился министр.
Ряд интернет-пользователей эмоционально отреагировали на новость.
"Самая главная победа государства Украина в этом году!..", – считает Юлія Бабич. "Это супер новость!!!" – поделился мнением Михаил Сергеевич Домовой. "Ураа!!! Поздравляю Виталия Маркива и его семью!" – написал Tagir Imangulov.
- Напомним, Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.
- В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
- В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.
Автор: Екатерина Присяжнюк