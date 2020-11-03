В Италии освобожден Виталий Маркив

Виталий Маркив оправдан и освобожден / УНИАН

В итальянском Милане апелляционным судом оправдан боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив.

Маркив освобожден, написал в своем аккаунте в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"Маркива освободили!... Только что апелляционный суд принял решение!" – поделился министр.

Ряд интернет-пользователей эмоционально отреагировали на новость.

"Самая главная победа государства Украина в этом году!..", – считает Юлія Бабич. "Это супер новость!!!" – поделился мнением Михаил Сергеевич Домовой. "Ураа!!! Поздравляю Виталия Маркива и его семью!" – написал Tagir Imangulov.