УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе

16 октября 2020, 20:37

Резников отметил, что Минреинтеграции использует хорватский опыт для разработки законопроекта о переходном периоде, но модель будет новой.

Война на Донбассе
Озвучены потери Украины от войны на Донбассе / УНИАН

Из-за войны, которая до сих пор продолжается на Донбассе, экономика Украины потеряла не менее, чем 120 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Такую цифру он назвал в интервью хорватскому каналу N1.

"Для понимания цифр, по независимым оценкам экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня имеют 120 млрд долл. На восстановление, минимальное, нужен 21 млрд долларов, по оценке Венского экономического института", - говорит Резников.

При этом он заявил, что власти ставят перед собой цель сделать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.

Читайте такжеОпрос 25 октября: Зеленский озвучил свой вопрос о Донбассе – не про войну

"Мое министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического, экономического развития, цель которого - привлечение инвестиций через создание территорий приоритетного развития. Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса. Сделать витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения для того чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой, европейской Украине", - рассказал он.

Резников отметил, что Минреинтеграции использует хорватский опыт для разработки законопроекта о переходном периоде, но модель будет новой.

"Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции - это установление доверия между людьми", - подчеркнул он.

Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

"Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией", - добавил чиновник.

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что он будет готов уйти с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. Однако политик выразил надежду, что ему удастся вернуть все оккупированные территории – включая Крым – при помощи мирных переговоров с Россией.
  • Тем временем переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу зашли в тупик – Москва и боевики "ЛДНР" требуют от Украины уступок в политических вопросах и саботируют дальнейший процесс.
  • Глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом отказе от выполнения Минских соглашений. Такой вывод он сделал после публикации на сайте Офиса украинского президента заявления о намерении вернуть Донбасс на условиях Киева.
потери новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:53
Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму
20:48
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса
20:44
Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения Видео
20:37
В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе
20:24
Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление Видео
Реклама
20:23
Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа Видео
20:21
Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
20:02
Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым
19:54
В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе
19:45
В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху Видео
19:40
Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
19:39
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
19:38
В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих
19:34
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
19:25
Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов Видео
19:20
В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло Видео
19:03
Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19
18:57
Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
18:54
В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы
Реклама
18:52
Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
18:48
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
18:11
Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке
18:09
В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19 Видео
18:07
Алиев призвал определить новую роль Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента
17:50
"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах Видео
17:28
Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине
17:28
"Все идет по плану": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов Видео
17:25
Алиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией Видео
17:15
Ани Лорак представила новую песню Страдаем и любим Видео
17:01
"Сократить население Украины до 300 депутатов": Галкин спародировал опрос Зеленского Видео
16:51
Темные начала 2020 - мистика и жаркие джунгли в новом трейлере Видео
16:40
Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности Видео
16:26
В Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6
16:25
Может сказаться на здоровье: врач рассказал о важности личной гигиены Видео
16:25
Зеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма Видео
16:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
16:10
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
15:52
Зеленский назвал главное условие завершения войны на Донбассе
Реклама
15:46
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
15:28
Асмус окрестила своих хейтеров сумасшедшими за новый скандал
15:27
"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского Видео
15:03
"В Украину ворвется Foelke": синоптик предупредила о непогоде Видео
15:00
Укрепляет иммунитет и защищает от рака: специалисты рассказали, что может чеснок Видео
15:00
Путин поручил Лаврову оформить ядерную сделку с США Видео
14:50
"Массово" болеют школьники и учителя: в Киеве на карантин закрыли восемь школ Видео
14:30
Хакеры обещают слить новый Watch Dogs до релиза
14:29
"Я - вторая знаменитость после Иисуса": Трамп отличился эксцентричным заявлением Видео
14:20
Кровать с жуками без матраса: украинка ужаснула хостелом во Въетнаме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять