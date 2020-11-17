В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания

Под Радой начались потасовки

В Киеве 17 ноября предприниматели штурмовали здание Верховной Рады. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, где сейчас заседают народные депутаты.​

Столкновения с полицией начались после того, как народные депутаты провалили законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей.

После, протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. Полиция также применила слезоточивый газ.

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Предприниматели требуют от народных депутатов предоставить объяснения, почему голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов провалили.

Как сообщается в Telegram-канале Klymenko Time, после столкновений участников акции протеста SaveФОП с правоохранителями, начали первые задержания.

Участники акции также выдвинули требования не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.

Верховная Рада - о чем ранее сообщал Главред: