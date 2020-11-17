УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания

17 ноября 2020, 17:21

Под Верховной Радой проходит протест предпринимателей.

Под Радой начались потасовки

В Киеве 17 ноября предприниматели штурмовали здание Верховной Рады. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, где сейчас заседают народные депутаты.​

Столкновения с полицией начались после того, как народные депутаты провалили законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей.

После, протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. Полиция также применила слезоточивый газ.

Читайте такжеПротесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полицией

Предприниматели требуют от народных депутатов предоставить объяснения, почему голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов провалили.

Как сообщается в Telegram-канале Klymenko Time, после столкновений участников акции протеста SaveФОП с правоохранителями, начали первые задержания.

Участники акции также выдвинули требования не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.

Верховная Рада - о чем ранее сообщал Главред:

Верховная Рада митинг новости Украины ФЛП
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийстваВ Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства "Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимацииВрачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чистокУ Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток
Следующий материал

Последние новости

17:32
Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна
17:29
"Бедные артисты": Лещенко сообщил о нищете и нехватке денег на налоги
17:28
В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО
17:21
В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания Видео
17:08
Twitter запустил свой вариант "Историй" из Instagram
Реклама
17:07
Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова
17:01
В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги
16:32
В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией Видео
16:28
Россияне нашли в Сибири новый коронавирус-мутант
16:27
Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня
16:27
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
16:15
Умер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер
16:12
Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии Видео
15:51
Матч Украины и Швейцарии в Лиге Наций отменен - официально
15:40
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
15:35
Врач назвала колики симптомом смертельной болезни Видео
15:33
Вице-премьер Урурский блокирует реальные реформы ОПК - СМИ
15:18
В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе Видео
15:14
Maruv вошла в жюри российского шоу
15:10
В Сети появились концепт-арты Mass Effect 5
Реклама
15:09
Выборы в Кривом Роге: лидер гонки и действующий мэр снялся с гонки Видео
14:41
Франция рассматривает фильм о педофилии для номинации на Оскар
14:18
Результаты голосования Рады: светит ли Украине смягчение карантина выходного дня Видео
14:15
Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги Видео
14:12
К чему снится младенец: толкование сна Видео
14:12
Желающим приобрести новый Xbox в Украине придется запастись терпением
13:59
Швейцария – Украина: украинцам грозит техническое поражение – СМИ Видео
13:58
CW снимают сериал о супергероине-латиноамериканке Яре Флор
13:33
Paramount снимают сразу две версии Трансформеров
13:24
Премьер рассказал, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19
13:19
Врач назвал 6 "золотых" правил, которые защитят от инсульта Видео
13:12
Как установить Windows 10: простая и подробная инструкция
12:51
"А как же коронавирус?": Камалия открыла кафе с караоке в центре Киева Фото
12:37
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
12:35
Муж генпрокурора Венедиктовой отхватил куш в 770 тысяч после фиктивного увольнения – СМИ Видео
12:32
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
12:31
Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor
12:02
Врач назвала признаки кашля при коронавирусе
11:57
Оля Бузова травмировала ребро перед выпуском Танцев на льду
11:53
Шмыгаль припугнул украинцев введением полного локдауна Видео
Реклама
11:46
Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период Видео
11:37
Врачи описали самые редкие симптомы коронавируса
11:29
Почему не стоит ожидать разворота Молдовы от Москвы мнение
11:21
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
11:21
Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу" Видео
11:15
Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой
11:15
Отменит ли Рада карантин выходного дня, и к чему это приведет мнение
11:11
Как лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение Минздрава Видео
11:04
Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту Видео
10:50
Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять