В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания

Под Верховной Радой проходит протест предпринимателей.
В Киеве 17 ноября предприниматели штурмовали здание Верховной Рады. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, где сейчас заседают народные депутаты.
Столкновения с полицией начались после того, как народные депутаты провалили законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей.
После, протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. Полиция также применила слезоточивый газ.
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Предприниматели требуют от народных депутатов предоставить объяснения, почему голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов провалили.
Как сообщается в Telegram-канале Klymenko Time, после столкновений участников акции протеста SaveФОП с правоохранителями, начали первые задержания.
Участники акции также выдвинули требования не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.
Верховная Рада - о чем ранее сообщал Главред:
- 17 ноября парламент рассматривал доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Только 17 народных депутатов поддержали обновленный документ.
- Также нардепы провалили голосование за постановление относительно смягчения карантина выходного дня. В проекте постановления №4381, говорилось, что Кабмину стоит пересмотреть запреты на работу ресторанов, кафе, баров, торгово-развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов и учреждений культуры.
- 45 депутатов обратятся в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня.