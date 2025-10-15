Укр
В Киеве установят 500 мобильных укрытий: где они будут расположены

Виталий Кирсанов
15 октября 2025, 00:13
50
По словам мэра столицы, вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным.
В Киеве установят 500 мобильных укрытий
В Киеве установят 500 мобильных укрытий

Кратко:

  • Столица планирует установить 500 мобильных укрытий
  • Райгосадминистрации должны определить места расположения укрытий

В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий. Приоритет должен быть отдан районам, где нет глубокого метро или стационарных укрытий. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Столица планирует установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут – райгосадминистрации, которые должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях. Напомню, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть", - отметил Кличко.

видео дня

По словам мэра, вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным. Так, за прошлые годы столица направила на это более 7 млрд грн, отремонтировано почти 2 000 укрытий.

"Есть районы, где нет метро или стационарных укрытий. В первую очередь, речь идет о жилых массивах, удаленных от центра, левый берег. Мобильные укрытия необходимы именно в местах, где нет возможности обустроить стационарные", - добавил Кличко.

Как в Украине обустраивают укрытия

Как сообщал Главред, в 2023 году проверка укрытий в Киеве показала, что лишь 15% защитных сооружений пригодны к использованию без существенных замечаний.

Правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ.

В Запорожье во дворах многоэтажных домов будут построены специальные модульные укрытия.

