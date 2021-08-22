В Кирилловке двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

Отдыхающих унесло в открытое море / pixabay

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка двух отдыхающих на надувном матрасе унесло в открытое море. Спасатели получили сообщение об инциденте в 13:30.

Как рассказали в ГСЧС области, туристы из Харькова — 29-летняя женщина и 31-летний мужчина возле одной из баз отдыха на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно.

На спасение прибыли спасатели ГСЧС, которые добрались до отдыхающих и доставили их на берег.

От медицинской помощи спасенные харьковчане отказались.

Отметим, недавно, в Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, мужчину искали несколько дней.

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41-летний отец и 8-летний сын приехали в Лазурное из Львова.

Напомним, ранее в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал шестилетний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно.

Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.