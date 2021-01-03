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В Крыму избили супругу и дочь украинского активиста

3 января 2021, 21:37

Нападение было совершено прямо возле дома Олега Приходько.

В Крыму избили супруг и дочь Олега Приходько

В оккупированном Крыму неизвестные избили супругу и дочь украинского активиста Олега Приходько прямо возле их дома, сообщил в Facebook лидер ВО Свобода Олег Тягнибок.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", – написал Тягнибок.

По его словам, в политсиле требуют официальной реакции правительства Украины на произошедшее.

29 декабря военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом Олега Приходько. Он будет находиться в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на полуострове. В его гараже якобы нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему ее подбросили сотрудники ФСБ. Приходько грозит до 11 лет тюрьмы.

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