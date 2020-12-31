В МИД рассказали, получил ли Зеленский приглашение на инаугурацию Байдена

Зеленский и Байден найдут общий язык, уверен Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще никто в мире, в том числе и Владимир Зеленский, не получил приглашение на инаугурацию Джозефа Байдена - 46-го президента США.
"Формат инаугурации все еще определяется. Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация пройдет в условиях пандемии, и мы, безусловно, примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - рассказал Кулеба в интервью ТСН.
Кроме того он добавил, что вопрос визита украинского президента в Вашингтон и американского лидера в Украину всегда остается на повестке дня. Однако Кулеба не стал делать прогноз относительно того, состоится ли этот визит до саммита НАТО осенью 2021 года.
"Давайте не заниматься фетишизацией визитов. В этом году визит не состоялся, и в то же время у нас было много положительных результатов в украинско-американских отношениях", - сказал министр.
"Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Байден увидит в Зеленском искренность по делу трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - добавил Дмитрий Кулеба.
Читайте такжеУкраина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона
Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - новости:
- Коллегия выборщиков 15 декабря официально признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов. Он набрал 306 голосов выборщиков, его оппоненту Дональду Трампу достались только 232 голоса.
- Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.
- Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.
- 17 декабря журналисты CNN со ссылкой на своих собеседников сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп может не покинуть Белый дом даже в день инаугурации Байдена.