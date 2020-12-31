В МИД рассказали, получил ли Зеленский приглашение на инаугурацию Байдена

Владимир Зеленский / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще никто в мире, в том числе и Владимир Зеленский, не получил приглашение на инаугурацию Джозефа Байдена - 46-го президента США.

"Формат инаугурации все еще определяется. Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация пройдет в условиях пандемии, и мы, безусловно, примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - рассказал Кулеба в интервью ТСН.

Кроме того он добавил, что вопрос визита украинского президента в Вашингтон и американского лидера в Украину всегда остается на повестке дня. Однако Кулеба не стал делать прогноз относительно того, состоится ли этот визит до саммита НАТО осенью 2021 года.

"Давайте не заниматься фетишизацией визитов. В этом году визит не состоялся, и в то же время у нас было много положительных результатов в украинско-американских отношениях", - сказал министр.

"Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Байден увидит в Зеленском искренность по делу трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - добавил Дмитрий Кулеба.

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