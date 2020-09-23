В полиции Херсонщины расставили все точки над "і" насчет "гибели" американских советников

На Херсонщине не погибли американские военные советники, утверждают в полиции / facebook.com/odesapolice

Информация о гибели в Херсонской области американских военных советников является фейком.

В 11:45 на сайте Главного управления Нацполиции на Херсонщине появилась фейковая информация, и в это же время было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу ресурса, говорится на странице в Facebook Поліція Херсонської області.

По состоянию на 14:10 сайт ГУ Нацполиции в Херсонской области не работал.

"Сегодня в 11:45 на официальном сайте ГУНП в Херсонской области появилась информация: "На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников". ...данная информация является фейком и не соответствует действительности", – отметили в полиции.

На Херсонщине не погибли американские военные советники, утверждают в полиции

В ведомстве добавили, что фейк был размещен на ресурсе после несанкционированного вмешательства в его работу. После этого сайт Нацполиции временно отключили.

На Херсонщине не погибли американские военные советники, утверждают в полиции / Скриншот