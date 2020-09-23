В полиции Херсонщины расставили все точки над "і" насчет "гибели" американских советников

Правоохранители сообщили, что в работу сайта Главного управления Нацполиции на Херсонщине несанкционированно вмешались.
Информация о гибели в Херсонской области американских военных советников является фейком.
В 11:45 на сайте Главного управления Нацполиции на Херсонщине появилась фейковая информация, и в это же время было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу ресурса, говорится на странице в Facebook Поліція Херсонської області.
По состоянию на 14:10 сайт ГУ Нацполиции в Херсонской области не работал.
"Сегодня в 11:45 на официальном сайте ГУНП в Херсонской области появилась информация: "На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников". ...данная информация является фейком и не соответствует действительности", – отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что фейк был размещен на ресурсе после несанкционированного вмешательства в его работу. После этого сайт Нацполиции временно отключили.
- Напомним, на территории Херсонщины проходят военные учения Объединенные уcилия- 2020, в которых участвуют силы НАТО.
- В Сети появилась информация, что в Алешковском районе региона на военном полигоне в бункер попал снаряд, и погибли восемь американских военных советников.