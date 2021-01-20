"В руках была голова": в Одессе задержан возможный душегуб

Правоохранители подозревают задержанного в убийстве двух человек.
В среду, 20 января, в Одессе на улице задержан мужчина, у которого в руках была голова, отделенная от тела.
Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами, говорится в Telegram-канале Департамент карного розшуку.
По предварительным сведениям, мужчина убил своего отца и еще одного человека.
"Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отчленил голову", – поделились правоохранители.
В департаменте добавили, что личные данные второй жертвы устанавливаются.
Напомним, в Украине за умышленное убийство – статья 115 Уголовного кодекса – предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет, возможно пожизненное заключение и конфискация имущества.
Автор: Екатерина Присяжнюк