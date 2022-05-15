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В Сети появилась возможная запись последнего разговора оккупантов с крейсера Москва

15 мая 2022, 11:41

Мужской голос на записи на фоне громкой сирены подтверждает два попадания во флагман Черноморского флота России и заявляет о попытках спасти экипаж.

крейсер Москва
Крейсер Москва затонул 14 апреля в Черном море после удара украинскими ракетами Нептун / Коллаж Википедия, Укрпочта

В Сети появилось аудиозапись якобы последних сообщений экипажа флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера Москва, который затонул в Черном море 14 апреля после удара украинских ракет Нептун.

Голос на записи подтверждает два попадания в корабль и заявляет о попытках "спасти экипаж". Аудио публиковало агентство УНИАН.

На аудио предположительно диспетчер крейсера Москва сообщает о том, что в корабль попали две ракеты и он заваливается на бок. Голос также констатирует утрату связи с капитанским мостиком.

"Подтверждаю две пробоины ниже ватерлинии, ляжет на бок, крен 30 градусов. Мостик отрезан и молчит. Провести буксировку, нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа", - кричит мужской голос на записи на фоне сирены.

Официального подтверждения подлинности записи пока что нет.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Отметим, Россия отрицает, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели крейсера Москва. Там сообщают, что пожар на борту спровоцировал взрыв боеприпасов.

Независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны, сообщили, что около 40 человек погибли и еще 100 получили ранения, когда военное судно было повреждено и затонуло.

По словам матери матроса-срочника, который был членом экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота, крейсер Москва шел на захват Одессы.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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