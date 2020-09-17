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В Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пива

17 сентября 2020, 13:11

Инцидент с кражей хмельного напитка произошел более десяти лет назад.

Юрченко
Александр Юрченко / УНИАН

Народного депутата Верховной Рады IX созыва Александра Юрченко больше десяти лет назад задерживали за кражу пива в магазине.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил известный юрист Андрей Портнов.

По его данным, инцидент с Юрченко и кражей случился в Голосеевском районе Киева в конце осени 2009 года. Именно тогда будущий нардеп похитил в четыре бутылки пива.

"Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива", ‒ написал Портнов.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Правоохранители из НАБУ задержали помощника нардепа Александра Юрченко Ивана Фищенко.
  • Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен.
  • Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
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