В Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пива

Александр Юрченко / УНИАН

Народного депутата Верховной Рады IX созыва Александра Юрченко больше десяти лет назад задерживали за кражу пива в магазине.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил известный юрист Андрей Портнов.

По его данным, инцидент с Юрченко и кражей случился в Голосеевском районе Киева в конце осени 2009 года. Именно тогда будущий нардеп похитил в четыре бутылки пива.

"Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива", ‒ написал Портнов.

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Напомним, ранее Главред сообщал: