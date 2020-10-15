В скольких городах Украины отопительный сезон под угрозой - данные Нафтогаза

Во многих городах Украины отопительный сезон под угрозой / УНИАН

В 45 населенных пунктах Украины старт отопительного сезона оказался под угрозой ‒ по причине задолженностей 63 предприятий теплоэнергетической отрасли.

Об этом сообщают представители пресс-службы госкомпании Нафтогаз Украины.

По их данным, за минувшую неделю десять предприятий теплоэнергетики окончательно рассчитались с критическими долгами.

При этом самые низкие показатели расчетов за потребление природного газа имеют предприятия ТКЭ Луганской области ‒ 56%, Днепропетровской области ‒ 71%, Кировоградской области ‒ 81%, Ивано-Франковской области ‒ 82%, Донецкой области ‒ 86%.

"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы", ‒ заявили в Нафтогазе Украины.

Как сообщают в пресс-службе, начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности (поскольку это прямо запрещено законодательством Украины).

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