В ТКГ назвали пять шагов для возвращения Донбасса

Сергей Гармаш уверен, что для того, чтобы завершить войну на Донбассе не достаточно только желания Украины.
В ТКГ подвели итоги 2020 года в войне на Донбассе и рассказали о перспективах разрешения конфликта в будущем.
Об этом рассказал из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и интервью Телеграфу и отметил, что "недостаточно желания прекратить конфликт лишь с одной стороны".
"Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, "посмотрев в глаза Путину" и просто "перестав стрелять". Это некоторая наивность нового президента создала завышенные ожидания в украинском обществе касательно решения конфликта на Донбассе. Такие ожидания априори не могли быть реализованы, - подчеркивает эксперт. - Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны".
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Позитивом Сергей Гармаш считает, что России (и не только) не удалось (хоть попытки были):
- нивелировать нормандскую четверку как центр принятия решений касательно конфликта на Донбассе, перенеся всё в ТКГ;
- создать "Консультативный совет" в рамках ТКГ, частично легализуя представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР";
- провести совместное с боевиками инспектирование позиций, закрепив это документально;
- имплементировать в политику украинской делегации взгляды Витольда Фокина (который фактически озвучивал нарратив России, называя конфликт внутриукраинским);
- отвернуть от Украины западных партнеров.
Украина – НАТО: о чем сообщалось ранее
НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
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