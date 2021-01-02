В ТКГ назвали пять шагов для возвращения Донбасса

В ТКГ рассказали, как вернуть мир на Донбасс / Фокус

В ТКГ подвели итоги 2020 года в войне на Донбассе и рассказали о перспективах разрешения конфликта в будущем.

Об этом рассказал из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и интервью Телеграфу и отметил, что "недостаточно желания прекратить конфликт лишь с одной стороны".

"Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, "посмотрев в глаза Путину" и просто "перестав стрелять". Это некоторая наивность нового президента создала завышенные ожидания в украинском обществе касательно решения конфликта на Донбассе. Такие ожидания априори не могли быть реализованы, - подчеркивает эксперт. - Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны".

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Позитивом Сергей Гармаш считает, что России (и не только) не удалось (хоть попытки были):

нивелировать нормандскую четверку как центр принятия решений касательно конфликта на Донбассе, перенеся всё в ТКГ;

создать "Консультативный совет" в рамках ТКГ, частично легализуя представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР";

провести совместное с боевиками инспектирование позиций, закрепив это документально;

имплементировать в политику украинской делегации взгляды Витольда Фокина (который фактически озвучивал нарратив России, называя конфликт внутриукраинским);

отвернуть от Украины западных партнеров.

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