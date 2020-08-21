В Украине карантинные зоны определят по-новому: что меняется

Изменены правила карантина в Украине / УНИАН

В Украине изменены правила определения одного из показателей карантинных ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, изменен показатели для определения индикатора заполненности коек в больницах, предназначенных для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, первый показатель - процент заполненности коек пациентами с диагнозом COVID-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР.

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Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области:

более 50% - "оранжевый";

более 75% - "красный".

Второй показатель - процент заполненности кроватей пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание.

Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью:

более 50% - необходимость включения дополнительных заведений в перечень больниц, которые борются с COVID-19.

/ moz.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень эпидемической опасности распространения коронавируса по стране в связи с ростом заболеваемости был пересмотрен 20 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.