В Украине карантинные зоны определят по-новому: что меняется

Индикатор заполненности коек будет определяться по двум показателям.
В Украине изменены правила определения одного из показателей карантинных ограничений.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
В частности, изменен показатели для определения индикатора заполненности коек в больницах, предназначенных для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, первый показатель - процент заполненности коек пациентами с диагнозом COVID-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР.
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Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области:
- более 50% - "оранжевый";
- более 75% - "красный".
Второй показатель - процент заполненности кроватей пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание.
Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью:
- более 50% - необходимость включения дополнительных заведений в перечень больниц, которые борются с COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень эпидемической опасности распространения коронавируса по стране в связи с ростом заболеваемости был пересмотрен 20 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.