В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности

Максим Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициирует изменения в постановление правительства об установлении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Максим Степанов провел селекторное совещание с мэрами украинских городов, в ходе которого была достигнута договоренность между Минздравом и местными властями по противоэпидемическим мерам, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Степанова, на совещании было найдено общее видение и "общая философия" относительно того, как обеспечить выполнение всех карантинных норм и сделать их максимально приемлемыми для жителей городов.

Как отмечается, по результатам встречи министерство инициирует соответствующие изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.

Читайте такжеНовое эпидемическое зонирование в Украине: в Киеве ужесточили карантин