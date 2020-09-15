УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности

15 сентября 2020, 13:56

Мэров городов обяжут обеспечить контроль за соблюдением установленных требований.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициирует изменения в постановление правительства об установлении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Максим Степанов провел селекторное совещание с мэрами украинских городов, в ходе которого была достигнута договоренность между Минздравом и местными властями по противоэпидемическим мерам, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Степанова, на совещании было найдено общее видение и "общая философия" относительно того, как обеспечить выполнение всех карантинных норм и сделать их максимально приемлемыми для жителей городов.

Как отмечается, по результатам встречи министерство инициирует соответствующие изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.

Читайте такжеНовое эпидемическое зонирование в Украине: в Киеве ужесточили карантин

  • Кабмин в марте ввел общенациональный карантин с целью противодействия распространению COVID-19.
  • С 11 мая был ослаблен ряд ограничительных мер в работе бизнеса и жизни граждан. Правительство также ввело пятиэтапный план вывода страны из состояния карантина.
  • С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина. Все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • 26 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.
карантин карантин в Украине коронавирус новости коронавирус в Украине Максим Степанов Covid-19 Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:10
В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте
13:56
В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности Видео
13:47
Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции Видео
13:34
Путин отказался от встречи с Навальным Видео
13:31
У Лукашенко признались, в каком случае используют армию
13:21
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
13:18
Голливудские кинохиты зазвучат на украинском на sweet.tv новости компании
13:11
Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси Видео
13:01
Путин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агронома мнение
13:00
Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы Видео
12:50
Кулеба рассказал, угрожает ли что-либо безвизовому режиму Украины и ЕС
12:43
ЕС объявил Лукашенко нелегитимным: что ждет Беларусь Видео
12:34
У мэра Харькова Кернеса подтвердили коронавирус Видео
12:29
Харламов в озвучке и новые персонажи - подробности перезапуска "Ну, погоди"
12:17
Зеленский рассказал, почему в ОРДЛО произойдут массовые беспорядки
12:13
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
12:03
В России заявили, что запасы Новичка уничтожены и Навального нечем было отравить Видео
12:00
Вова - Ждан і Собаки совместно выпустили новый хит Видео
11:59
"Дистанционка" из-за Covid-19: Шкарлет рассказал, к чему готовиться школьникам Видео
11:58
Диабет: как снизить сахар с помощью упражнений Видео
11:43
Журналисты нашли у Пальчевского российский бизнес и связи с оккупантами
11:26
"Гаага близко": в белорусской оппозиции рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
11:20
Россия приблизила Украину к прямым переговорам с ОРДЛО - Марчук Видео
11:19
Как снова почувствовать счастье: психологи указали на 10 способов Видео
11:19
Коронавирус в Киеве - новый антирекорд по смертям от Covid-19
11:11
Звезда сериала Страна Лавкрафта сыграет супер-злодея в фильме Marvell
11:01
Зеленский рассказал, есть ли в украинской политике комики и актеры лучше него
10:55
Мощный взрыв на газопроводе под Киевом: новые подробности аварии Видео
10:35
Что известно о презентации iPhone 12: когда Apple покажет новые гаджеты Видео
10:33
Вирусолог из Шарите рассказал, как избежать жесткого карантина осенью Видео
10:24
Участница Танців з зірками открыла Академию гимнастики для девочек
10:19
СМИ рассказали о состоянии оппозиционерки Колесниковой в СИЗО
10:06
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
09:52
Украинская экономика летит под откос мнение
09:37
Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса Видео
09:33
В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след" Видео
09:31
25% курильщиков в мире бросают окурки на землю и считают, что это нормально – исследование
09:02
Безвиз после пандемии: в Кабмине рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев Видео
08:53
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
08:41
Сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания Видео
08:33
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
08:29
Почему в России заговорили о захоронении Ленина, и кто вместо него "поселится" в мавзолее мнение
08:19
Навальный рассказал, вернется ли в Россию Видео
08:13
Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко Видео
07:53
Майдан в Беларуси: Зеленский предупредил об опасности "кровавой бойни" Видео
07:44
В КГГА рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно
07:39
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
07:23
Под Киевом на газопроводе прогремел мощный взрыв: подробности аварии Видео
07:15
"Эротично": Леся Никитюк покорила сеть упругими ягодицами
06:56
Минск-3 может подсунуть Украине "троянского коня" мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять