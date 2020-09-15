В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности

Мэров городов обяжут обеспечить контроль за соблюдением установленных требований.
Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициирует изменения в постановление правительства об установлении карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Министр здравоохранения Максим Степанов провел селекторное совещание с мэрами украинских городов, в ходе которого была достигнута договоренность между Минздравом и местными властями по противоэпидемическим мерам, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам Степанова, на совещании было найдено общее видение и "общая философия" относительно того, как обеспечить выполнение всех карантинных норм и сделать их максимально приемлемыми для жителей городов.
Как отмечается, по результатам встречи министерство инициирует соответствующие изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.
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