В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе

Минобразования отменило обязательное ВНО по украинскому языку и литературе / УНИАН

В Министерстве образования и науки приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.

"Министерство образования и науки отменило обязательное комплексное ВНО по украинскому языку и литературе. С тех пор, как в Украине введено внешнее независимое оценивание, всегда, при любых изменениях власти, тестирование по украинскому языку и литературе было обязательным для поступления в любой вуз", - сообщил народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

Уточнятся, что в 2021 году сдавать давать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности. Обязательным будет лишь тест по украинскому языку.

По словам Вятровича, такое решение чиновники приняли самостоятельно, а Минобразования "бурно имитировало общественное обсуждение" этого документа. Он напомнил, что ученые, языковеды, деятели культуры и языковой омбудсмен Тарас Кремень просили правительство сохранить комплексное ВНО по языку и литературе.

"В обращении депутатов из разных фракций, которое я послал и.о. министра образования Шкарлету, мы призвали… внести необходимые изменения в проект приказа МОН и обеспечить сохранение комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для поступления на все специальности". На днях в ответ на это обращение получил широкую отписку ни о чем, а теперь вот МОН издало приказ, проигнорировав все поправки…. Вред от такого шага очевидна. Пользы — никакой", — написал он.

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ВНО в Украине