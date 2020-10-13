В Украине продлили карантин: ​рестораны и кафе будут работать по новым правилам

Как будут работать рестораны и кафе во время карантина / oppb.com

13 октября Кабинет министров продлил карантин в Украине из-за стремительного увеличения количества зараженных Covid-19, а также изменил правила адаптивного карантина. Теперь рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно с 7:00 до 22:00.

Как сообщил на внеочередном заседании правительства глава МОЗ Максим Степанов, ограничения в работе заведений питания касается всех зон карантина: красной, оранжевой, желтой и зеленой.

При этом, ограничения не касаются процедуры доставки еды из ресторанов и кафе.

Глава МОЗ также подчеркнул, что во время посещения заведений в разрешенные часы необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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