В Украине продлили карантин: ​рестораны и кафе будут работать по новым правилам

Во время посещения заведений в разрешенные часы необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
13 октября Кабинет министров продлил карантин в Украине из-за стремительного увеличения количества зараженных Covid-19, а также изменил правила адаптивного карантина. Теперь рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно с 7:00 до 22:00.
Как сообщил на внеочередном заседании правительства глава МОЗ Максим Степанов, ограничения в работе заведений питания касается всех зон карантина: красной, оранжевой, желтой и зеленой.
При этом, ограничения не касаются процедуры доставки еды из ресторанов и кафе.
Глава МОЗ также подчеркнул, что во время посещения заведений в разрешенные часы необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 октября на внеочередном заседании Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.
- Критерии для красной зоны карантина изменили. Отныне населенный пункт попадает в красную зону, если 2 недели там будут фиксировать более 320 больных на 100 тысяч населения.
- Кроме того, количество людей на массовых мероприятиях существенно сократили. А студенты с 15 октября по 15 ноября переходят на дистанционное обучение.