В Украине разрешат выезжать за границу еще нескольким категориям мужчин

Граница / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о расширении категории мужчин, по которому можно выезжать из Украины во время военного положения.

Так, законопроект №7484-1 предлагает предоставить право выезжать из Украины мужчинам, имеющим троих и более детей младше 18 лет, или двое детей младше 14 лет, или один ребенок младше 14 лет и беременная жена, или один ребенок младше 3 лет.

Кроме того, инициаторы альтернативного законопроекта предлагают разрешить выезжать за границу:

женщинам и мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

гражданам, имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в качестве собственников или совладельцев), вид на постоянное проживание;

имеют действующие рабочие (или спортивные) контракты, морякам (которые теперь на рабочих местах часто заменяют россиян);

лицам, которые через предоставление такой возможности реально будут приносить больше пользы отечественной экономике (а значит и обороноспособности), чем находясь в Украине часто без работы и без возможностей содержать себя и семьи;

для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочных собраниях и т.д.

Также в законопроекте предложено расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации среди тех, кто и так выполняет важные функции в тылу.

"То есть они тоже смогут мобилизовываться, но на условиях добровольности, когда сочтут, что готовы и физически, и морально защищать Родину с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезны для государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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