В Украине сокращают число призывников: когда пришлют меньше повесток в армию

В Украине уменьшат количество призывников / УНИАН

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит предложения Кабинету министров об уменьшении численности призыва на военную службу в октябре-декабре этого года.

Об этом сообщает Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту.

Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, которые поступают на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе ВСУ.

Так, с начала года привлечено к военной службе по контракту в ВСУ 25 тысяч человек (из них более 2 тысяч человек офицерского состава).

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"Это позволяет поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления к рассмотрению в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.