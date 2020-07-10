В Украине планируют закрыть ряд пляжей: названа причина

На ряде украинских пляжей вода не соответствует санитарным нормам / УНИАН

В Минздраве рекомендуют закрыть определенные пляжи в Киеве, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях по причине несоответствия качества воды санитарным и экологическим нормам. На них обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

В каких областях Украины Минздрав рекомендует закрыть пляжи

Киев

В столице нашли кишечную палочку на пляже Пуща-Водица. Другие пляжи – Вербный, Пуща-Водица (5-7 линия), которые находятся на реке Горенка, не отвечают требованиям санитарных норм показателям состава воды.

Донецкая область

Здесь Минздрав настаивает на временном закрытии пляжа неподалеку от гостиницы Турист в Мариуполе. Специалистам удалось обнаружить в населенном пункте Ялта бактерию, которая может вызвать желудочное расстройство.

Запорожская область

В Запорожье на пляже Центральный – левая сторона была выявлена кишечная палочка. На городском пляже Правый берег вода не соответствует санитарным нормам. Кроме того, Минздрав рекомендует закрыть и пляж Солнечный в Энергодаре.

Николаев

В этом городе санитарная инспекция выявила кишечную палочку на пляжах Стрелка, Чайка и Прибой. Кроме того, закрыть намерены и пляж в Первомайске.

Одесская область

Опасные для человеческого организма бактерии нашли на пляжах Дельфин, Аркадия, а также 13 и 16 станции Большого Фонтана

Херсонская область

В данном регионе обнаружили кишечную палочку на пляже в Новой Каховке

Ранее в Госпродпотребслужбе объяснили, почему в ближайшее время лучше не купаться в водоемах Киева.