В Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди – СМИ

В Запорожье ДТП на Набережной унесло три жизни.
В Запорожье автомобиль BMW на Набережной врезался в опору рекламного щита, произошел пожар, по предварительным сведениям, заживо сгорели три человека.
В ДТП погибли молодые люди, которые сидели на заднем сидении машины, приводит предварительные данные 061.ua.
Также предварительно известно, что очевидцы до приезда сотрудников ГСЧС вытащили из машины водителя и пассажира – парня и девушку.
"…еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо. На месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется", – отмечается в материале.
Смертельно ДТП на Набережной Запорожья: видео с места происшествия
- Напомним, утром 11 сентября возле села Иванков Бориспольского района Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.
- В результате аварии погибли пять человек, а еще 20 – были травмированы.
Автор: Екатерина Присяжнюк