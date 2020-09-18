В Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди – СМИ

В результате ДТП в Запорожье заживо сгорели молодые люди, узнали журналисты / Pixabay

В Запорожье автомобиль BMW на Набережной врезался в опору рекламного щита, произошел пожар, по предварительным сведениям, заживо сгорели три человека.

В ДТП погибли молодые люди, которые сидели на заднем сидении машины, приводит предварительные данные 061.ua.

Также предварительно известно, что очевидцы до приезда сотрудников ГСЧС вытащили из машины водителя и пассажира – парня и девушку.

"…еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо. На месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется", – отмечается в материале.

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