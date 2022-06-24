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"В живых не оставляйте свидетелей": в Сеть попала изуверская инструкция для оккупантов

24 июня 2022, 17:51

Оккупанты из российской диверсионной группы "Русич" составили для своих боевиков детальную "инструкцию" по поводу того, как нужно воевать в Украине.

ВСУ, техника, оккупанты
В Сеть попала изуверская инструкция для оккупантов/ ВСУ и ua.depositphotos.com

Российские оккупанты из группы диверсантов "Русич" с особым цинизмом составили "инструкцию" по войне против украинцев. Соответствующий скриншот был опубликован в Сети.

Помимо прочего, оккупанты рекомендуют "не оставлять свидетелей" всех совершенных русскими военных преступлений. Кроме того, в тексте есть советы не брать еду у местных жителей, не называть им своих настоящих имен и по-максимуму прятать лица от камер наблюдения.

Кроме того, есть рекомендации, какими мессенджерами пользоваться, когда вставлять SIM-карту в телефон и как "шифровать" номера в телефонной книжке во избежание звонков в случае попадания ее в чужие руки.

Справка. "Русич" - подразделение русских наемников, объединенное на основе идеологии. Командует им известный фанатик Третьего Рейха Алексей Мильчаков. Эти оккупанты на протяжении нескольких лет участвовала в войне против Украины на Донбассе, где была замечена в казнях военнопленных, а также участвовала в "военной кампании" РФ в Сирии.

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Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва

До того Штефан писал - украинские бойцы уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев.

По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).

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Автор: Егор Бунин
Мильчаков Русич новости Украины война России и Украины
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