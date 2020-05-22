"Облегчили жизнь": суд принял скандальное решение по делу "короля контрабанды" Альперина

Вадим Альперин / Фото: V_Zelenskiy_official

Суд принял решение снять обязательство ношения электронного браслета с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды".

Как говорится в сообщении на странице Центра противодействия коррупции в Facebook, скандальное решение принял судья Сергей Мойсак.

"Как было раньше: Альперин заплатил залог в 76 млн грн., носил электронный браслет, не мог общаться с другими фигурантами. Но судья Сергей Мойсак решил облегчить ему жизнь. Он отменил фигуранту все обязательства, в том числе и ношение электронного браслета.

Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – подчеркивается в сообщении.

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Напомним, 27 ноября 2019 года Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.