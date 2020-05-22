УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Облегчили жизнь": суд принял скандальное решение по делу "короля контрабанды" Альперина

22 мая 2020, 08:21

Суд отменил фигуранту все обязательства.

Альперин
Вадим Альперин / Фото: V_Zelenskiy_official

Суд принял решение снять обязательство ношения электронного браслета с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды".

Как говорится в сообщении на странице Центра противодействия коррупции в Facebook, скандальное решение принял судья Сергей Мойсак.

"Как было раньше: Альперин заплатил залог в 76 млн грн., носил электронный браслет, не мог общаться с другими фигурантами. Но судья Сергей Мойсак решил облегчить ему жизнь. Он отменил фигуранту все обязательства, в том числе и ношение электронного браслета.

Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Укололся и забылся": с Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат

Напомним, 27 ноября 2019 года Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

Вадим Альперин суда электронный браслет контрабанда
Сейчас вы просматриваете новость «"Облегчили жизнь": суд принял скандальное решение по делу "короля контрабанды" Альперина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:21
"Облегчили жизнь": суд принял скандальное решение по делу "короля контрабанды" Альперина
07:58
В Одессе рухнул еще один жилой дом
07:35
МВФ и Украина предварительно договорились о новой программе сотрудничества
07:13
DJ Nana заинтриговала пикантным фото
07:03
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
06:50
Во имя МВФ у украинцев будут отбирать последнее мнение
06:29
Эксперт назвал настоящую цель "пленок Деркача"
05:56
Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела
05:30
Популярный препарат назвали опасным при лечении COVID-19
04:57
Поздравления с Днем святого Николая – открытки и тексты красивые Видео
04:31
Медики рассказали о новом и качественном методе "прокачки" мозга
04:02
"Сосок торчит, был секс": Миша Романова засветила грудь
03:22
Смягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсаду
02:19
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня
01:36
Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака
00:52
Уволенным по закону о люстрации чиновникам заплатят компенсацию: названа сумма
00:48
Как повлияют "пленки Деркача" на отношения Украины и США: эксперт дал прогноз
00:19
День святого Николая 2020: какой сегодня праздник 22 мая, приметы Видео
00:04
В Сеть выложили фото с полевых испытаний новейшего оружия ВСУ
21 мая, четверг
23:18
"Отомстим и забудем": Гордон пригрозил радикалам в ответ на митинг под своим офисом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять