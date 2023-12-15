Вандалы срезали 12-летнее дерево: память о юном защитнике Украины уничтожена

В Киеве срезали дерево, посвященное разведчику и защитнику Украины Роману Ратушному.

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Память о юном защитнике Украины уничтожена / коллаж: Главред. фото: УНИАН, Киевзеленстрой

Сегодня, 15 декабря, в Киеве неизвестные вандалы срезали дуб, который жители города всего два дня назад высадили в память об известном активисте и защитнике Украины Романе Ратушном. Разведчик погиб в войне с Россией в июне прошлого года. Об этом сообщили в "Киевзеленстрой".

Стало известно, что преступление совершили ночью в Шевченковском районе города на улице Сечевых Стрельцов, 29.

На месте дерева, которое простояло всего два дня, злоумышленники оставили всего лиш обрубанный короткий ствол, а точнее то, что от него осталось.

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В коммунальном учреждении утверждают, что дуб был символом борьбы за независимость и должен был напоминать о цене борьбы за независимость.

"Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить цветы Украины", должен был стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы", - комментируют в ведомстве.

На данный момент сотрудники коммунальной службы Шевченковского района и меценаты обратились к провоохранительным органам с целью восстановить справедливость и притянуть к ответственности лица, которые уничтожили дерево и память.

"Каждое неправомерное удаление зеленых насаждений столицы карается законом! Коммунальное объединение призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и с уважением относиться к нашим Героям, которые ценой собственной жизни приближают Украину к победе", - добавили в службе.

Роман Ратушный - защитник Украины

Напомним, в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня 2022 года погиб известный киевский активист, разведчик 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный. Воин с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину принимал участия в боях под Киевом. Позже в составе своей бригады освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

"Я не хочу верить. Отказываюсь верить. А кто будет ориентиром принципиальности?!… Светлым светом Киева…И какой будет наша Украина… Кто будешь рожать детей и взращивать стальную непреодолимую нацию. Нести в себе украинство... Невыразимая потеря, Роман Ратушный, ну как же так...Светлая память." - такими словами украинцы отреагировали на утрату защитника украинского государства.

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