Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко

Семен Семенченко пользовался ложным офицерским удостоверением / Фото: УНИАН

Верховный суд решил отклонить иск экс-депутата Семена Семенченко, который оспаривал решение о лишении его офицерского звания в 2015 году.

Как сообщается в постановлении суда, истец требовал признать незаконным и противоправным приказ исполняющего обязанности командующего Национальной гвардии от 22 декабря 2015 года о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Уточняется, что 14 сентября 2016 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Семена Семенченко, однако уже через два месяца Киевский апелляционный суд отменил это постановление.

Однако впоследствии апелляционный суд также подтвердил законность решения Национальной гвардии о лишении его ложного офицерского звания. После этого Семенченко подал жалобу в Верховный суд, которая теперь была также оставлена без удовлетворения.

Читайте такжеОфицер США шокировал заявлением о "президентском проклятии"Судьи пришли к выводу, что Семенченко лишили звания на основании служебного расследования. В 2016 году представители государственного обвинения рассказали, что Семенченко было выдано "заведомо ложное" временное удостоверение офицера запаса Вышгородским районным военным комиссариатом.

Прокуратура выяснила, что бывший политик использовал поддельный документ для того, чтобы попасть на военную службу в воинской части №3027 (батальон Национальной гвардии Донбасс).