"Весной начнется сафари": военнослужащий рассказал план-минимум ВСУ на зиму

Карась рассказал план-минимум ВСУ на зиму / Коллаж фото Википедия, 10-я горно-штурмовая бригада

ВСУ предстоящей зимой будут проводить небольшие наступательные операции, но все изменится уже под конец января.

В интервью Главреду военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась по сути, уже сейчас бахмутская операция для россиян является глупой авантюрой,

"Потому что по-хорошему они должны были всю это шоблу - смертников и идиотов - бросить на Угледар. Это имело для них стратегическое военное значение, и провал русских в Угледаре (это надо понимать, когда после будем раздавать медальки и обнимашки солдатам, которые удержали Угледар, разгромив русскую морскую пехоту) привели к обвалу планов РФ по Херсону и его неудержанию - из-за этого русские оттуда и сбежали", - отметил Карась.

Он рассказал, что после побега из Херсона россияне отвели войска (в основном - десантные части) на Сватово и Бахмут.

"Но из того, что мы сейчас видим (а уже прошло много времени с момента неудачного побега из Херсона), в Сватово приближаются плохие новости уже в ближайшее время. И я думаю, что следующим после Сватово будет Мелитополь. Но здесь уже не будет коротких прогнозов - россияне сплотят войска, насытят их "чмобиками", десантниками (хоть они и деморализованы, у них вырастет интенсивность артиллерийского огня. Поэтому Мелитополь не будет в декабре - скорее, в конце января", - прогнозирует

Также он отметил, что в любом случае, у нас будут небольшие наступательные операции.

"Не такие, чтобы гремели в новостях, но на 100, 300 метров, ведь они локально изменяют всю логистику - кто куда заехал, какую высоту занял, меняются пилоты, артиллерии, россиянам нужно рыть окопы, кто-то начинает простреливать перекресток за 5 километров и тому подобное - и создают бурную линию столкновения. Но непосредственно Мелитополь, как мне кажется, командование будет прокладывать так, чтобы после него туда, где раскроется в обороне на юге Херсонщины, сразу заходили наступательные войска. А для этого надо накопить значительное количество войск, и тогда, ближе к концу зимы, проводится успешная мелитопольская операция, после которой дальше начинается разрыв - или движение в сторону Мариуполя с продвижением линии фронта, или в сторону Крыма", - отметил Карась.

По его словам, все идет к тому, чтобы весной началось большое сафари.

"Для примера - 14 ноября начался трехмесячный курс подготовки в Силах специальных операций новонабранных людей, так называемый Q курс для бойцов действующих ВСУ. Это публичная информация, ничего секретного нет, но даже в этом на весну закладывается выпуск военных, подготовленных для ССО, чтобы доукомплектовать эти группы. То есть чтобы на весну было горячо. Зима точно не будет спокойной, но и не надо ожидать, что мы попытаемся добраться до перешейка Крыма. Накапливаем войска, нужна передышка, налаживание логистики и тому подобное. Нам время выгодно, но каждый день играет против россиян - они каждый день визжат о перемирии. Потому что с нашей стороны каждый день - это работа артиллерии, HIMARS, дальнобойных дронов, уничтожение тылов", - подытожил Карась.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

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