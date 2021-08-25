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Ветеринар с зеленкой: всплыли новые факты о студенте, напавшем на Порошенко

25 августа 2021, 14:58
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Илья Пустовгар вырос без матери, его отец ходил в церковь Сандея Аделаджи.

Илья Пустовгар
Илья Пустовгар / Facebook И.Пустовгара

Появилась новая информация о молодом человеке, который с зеленкой атаковал бывшего президента Петра Порошенко в Киеве 24 августа после Марша защитников.

Отец задержанного Ильи Пустовгара Петр по телефону сказал изданию Центр, что не понимает, почему его сын совершил такой поступок.

По его словам, сын был аполитичным, а после скандального поступка отпрыска ему пришлось общаться с СБУ.

"Мой сын вообще был аполитичным. Для меня это был не то, что шок, я сейчас в состоянии аффекта. Я уже дал показания в СБУ. Сказал свои мысли и предположения. Больше не буду ничего комментировать", — сказал Пётр Пустовгар.

/ t.me/centrTV

В свою очередь сосед Пустовгара рассказал, что Илья проживает вместе с отцом Петром и учится в ветеринарном техникуме. Что именно подвигло Пустовгара на такой поступок, сосед тоже не понимает.

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/ t.me/centrTV

"У каждого в голове свои тараканы, но он нормальным ребёнком рос, без мамки, отец сам его вырастил. Чего его перемкнуло — не знаю", — заявил сосед Пустовгара.

/ t.me/centrTV

Также он уточнил, что отец Ильи Пётр ходил в церковь Аделаджи.

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Атака с зеленкой на Порошенко

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.

Порошенко обвинил Зеленского в травле

После совершенного на него нападения экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.

viber
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