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Скандал с "пленками Ермака": Зеленский рассказал о шантаже

20 мая 2020, 14:20

На обнародованном видео нет факта передачи денег, подчеркнул президент.

Ермак Зеленский
Андрей Ермак и Владимир Зеленский / офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг обнародования пленок с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Денисом.

Как подчеркнул он на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства, этими пленками его хотели шантажировать.

"Что касается Ермака – для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака с должности. Я знаю, кто это сделал. Не готов говорить, кто это сделал, потому что идет следствие. Но я знаю ответ. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что считает обнародованные пленки Ермака "пустыми".

"Пустые они потому, что, во-первых, это брат Ермака, во-вторых потому, что никто там никаких денег не взял и не брал и ничего на видео нет. Ни одной фамилии про которую говорили нет на должностях. И это не потому, что записи вышли, и поэтому мы кого-то не поставили, нет. Записи были сделаны летом и осенью, и с того времени можно было назначить. Поэтому для меня это пустое. Не пустое - для чего это сделали, не пустое потому, что мы знаем, кто имеет такую технику (а имеет государство). Придет время, и обществе про это обязательно узнает. Там очень интересно, вам надо проследить, кто выкладывал это видео, откуда оно шло, кто первый опубликовал на Facebook, кто первый распространил в телеграм-каналах. И сразу вы поймете не только соучастников, а кому принадлежат те или иные телеграм-каналы. Подключите дедукцию и узнаете", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что ждет итогов расследования в отношении обвинений и пленок, на которых присутствует его брат Денис.

Владимир Зеленский Андрей Ермак новости Украины Денис Ермак
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