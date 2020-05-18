Зеленский почтил память геноцида крымских татар и сделал важное заявление

На стенах ОП была размещена световая проекция / Фото ОП

В понедельник, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором отметил, что верит в то, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

По словам главы государства, утро 1944 года называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа.

"Только спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю", - написал президент.

Зеленский считает, что настанет тот день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - отметил глава государства.

Тем временем в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса Президента была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымскотатарского народов.

Фото ОП

Фото ОП

В свою очередь, лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил в интервью украинским СМИ, что вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма у команды президента Зеленского уже не стоит на первом месте.

"К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос не на первом месте, или, скажем, не на том уровне, как это было раньше. Но, тем не менее, какие-то шаги предпринимаются. Например, подписание президентом указа о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма оккупации", – сказал Джемилев.

Политик выразил надежду, что президент Зеленский поддержит крымчан определенными законами - законом о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, поправками в Конституцию относительно статуса автономной республики Крым в Украине.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине новую памятную дату - День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля.