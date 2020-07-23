УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе

Украина настаивает на детализации механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

23 июля 2020, 19:23
зеленский
Владимир Зеленский посетил Донбасс / president.gov.ua

В случае обстрелов украинских военных на Донбассе ВСУ всегда отвечают очень мощно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой во время посещения Станицы Луганской, трансляция которого велась в Facebook ОП.

В то же время Зеленский отметил, что Украина будет настаивать на детализации механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, как на детализации других пунктов Минских соглашений.

"Это обобщенное заявление. Детальнее по этому заявлению мы должны идти в Минском формате, есть такая договоренность. В Минском формате всё должно быть детально выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая. Это только первый шаг, а потом будет второй шаг. Если первый шаг сейчас стороны подпишут, то все подпишут второй шаг. Для нас сейчас это самое главное, чтобы что-то у нас было с вами на бумаге, кроме просто пункта "прекращения огня", - сказал он.

Читайте такжеОБСЕ выложило в Сеть документ о прекращении огня на Донбассе: полный текст

Зеленский указал, что тактика Украины заключается в том, что она хочет расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

"Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, кто отвечает. Эти вопросы, которые интересуют вас, есть в Минске, есть на Банковой, и мы их каждый раз поднимаем. Нам нужны детали - в этих деталях и будут ответы на все вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

Владимир Зеленский новости Украины Бессрочное перемирие
Сейчас вы просматриваете новость «"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:53
Нашли таблетки и записку: новые детали в деле о загадочной смерти волонтера Кучапина
19:47
В Киеве новая велодорожка ведет в столб: курьезное фото
19:31
Астролог спрогнозировал, сколько продлятся теракты в Украине
19:23
"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе Видео
19:15
Адвокат Ефремова не сможет прийти на суд
19:07
"Слуга народа" Гетманцев требует повышения цен на электроэнергию Видео
18:48
"Сиськи подойдут": Анна Ризатдинова показала большую грудь
18:42
Дело сбежавшего полтавского террориста: появились новые детали Видео
18:31
Военкоматы создают реестр участников Революции достоинства среди бойцов АТО: названа причина
18:16
Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко Видео
17:49
Ученые создали тест, способный выявить рак за 4 года до его начала
17:45
Окровавленный диван и "пропавшее" тело: друзья заявили об убийстве волонтера Кучапина
17:40
Билл и Тед 2020 выйдет сразу онлайн Видео
17:28
Власти нашли повод запретить партию Шария в Украине Видео
17:23
ОБСЕ выложило в Сеть документ о прекращении огня на Донбассе: полный текст
17:02
"Если им будут плевать в лицо": у Авакова просят Раду запретить оскорблять полицейских
16:48
Захват заложников в Луцке: суд решил судьбу террориста Кривоша Видео
16:41
Сериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon
16:27
Врач назвала провоцирующий фактор инфаркта, "живущий" во рту
16:19
Миллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять