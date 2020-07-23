"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе

Владимир Зеленский посетил Донбасс / president.gov.ua

В случае обстрелов украинских военных на Донбассе ВСУ всегда отвечают очень мощно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой во время посещения Станицы Луганской, трансляция которого велась в Facebook ОП.

В то же время Зеленский отметил, что Украина будет настаивать на детализации механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, как на детализации других пунктов Минских соглашений.

"Это обобщенное заявление. Детальнее по этому заявлению мы должны идти в Минском формате, есть такая договоренность. В Минском формате всё должно быть детально выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая. Это только первый шаг, а потом будет второй шаг. Если первый шаг сейчас стороны подпишут, то все подпишут второй шаг. Для нас сейчас это самое главное, чтобы что-то у нас было с вами на бумаге, кроме просто пункта "прекращения огня", - сказал он.

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Зеленский указал, что тактика Украины заключается в том, что она хочет расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

"Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, кто отвечает. Эти вопросы, которые интересуют вас, есть в Минске, есть на Банковой, и мы их каждый раз поднимаем. Нам нужны детали - в этих деталях и будут ответы на все вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.