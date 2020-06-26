"Они не работают, ху*ня": Зеленский раскритиковал новые весовые комплексы для фур

Владимир Зеленский оценил реализацию программы Большое строительство / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы Большое строительство.

В частности, глава государства ознакомился с организацией работы габаритно-весового контроля Консул в ходе поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба Зеленского.

Президенту наглядно показали, как работает комплекс Консул по взвешиванию фур и габаритного транспорта.

При этом глава государства спросил, что происходит с грузовиками, у которых обнаруживают перегруз. На что сопровождавшие его чиновники, в числе которых был министр инфраструктуры Владислав Криклий, отметили, что на нарушителей составляются соответствующие документы и выписываются штрафы. При этом Зеленский задал резонный вопрос, продолжает ли фура с перегрузом движение дальше, на что получил положительный ответ.

Кроме того, Зеленский также обратил внимание на то, что во время его визита мимо весового комплекса проехали несколько автоцистерн и поинтересовался, почему они не проходят проверку. На что чиновники заявили о том, что автоцистерны не проходят проверку потому, что для них необходим особый порядок взвешивания.

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В итоге Зеленский критически оценил работу весового комплекса для фур резюмировав: "Они не работают, ху*ня".

Таймкод: 06:30:

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал соблюдение в Украине норм габаритно-весовой загрузки транспортных средств и подчеркнул, что к операции подключены Нацполиция и СБУ.