Звонки недоступны: Vodafone сообщил о сбое в работе

Vodafone сообщил о сбое в работе / tech.liga.net/

В Украине возникли технические проблемы со связью мобильного оператора Vodafone, который ранее сообщил о резком повышении тарифов.

В отдельных городах возможны проблемы со звонками, при этом интернет-сеть должна работать в обычном режиме. В компании работают над устранением неполадок.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает РБК-Украина, в компании пообещали, что ближайшее время работа голосовой связи должна быть восстановлена.

"На данный момент инженеры компании активно работают над решением проблемы. Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голоса будет восстановлена", - сообщили в Vodafone.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.