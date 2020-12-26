Водный кризис в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в Ялте

По словам директора "Водоканала ЮБК" Алексея Григорьева, ситуация в Ялте остается сложной.
В двух водохранилищах, которые снабжают водой захваченную россиянами Ялту, запасы воды составляют 2 миллиона 33 тысячи кубометров. Ситуация с водоснабжением остается сложной, поэтому "власти" не планируют отменять подачу воды по специальному графику.
Как сообщает Радио Свобода, директор "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев объяснил, что жители города также сталкиваются с задержкой подачи воды. Причиной тому является разная этажность домов и горный рельеф полуострова. Чтобы вода попала на верхние этажи, следует запрессовать водовод, а по пути вода попадает потребителям на другие этажи, вследствие чего происходит задержка подачи водоснабжения.
"Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода "подошла" на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени", - подчеркнул Григорьев.Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы
Проблемы с водой в Крыму
- На территории аннексированного Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов сократились, и по этой причине жителям некоторых городов подают воду по графику.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что Россия, как государство, которое аннексировало полуостров, должно решить проблемы с водой. По данным ОП на осень, воды в Крыму хватало для местного населения.
- В начале декабря на низкое качество воды в Крыму пожаловалась "экс-прокурор" Наталья Поклонская. Она заявила, что на полуострове из кранов течет "грязная и вонючая вода".
- Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина готова подавать воду в оккупированный Крым только в том случае, если в регионе случится гуманитарная катастрофа.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретический не смог бы получать воду из Украины из-за технических проблем с водной инфраструктурой на оккупированной территории.