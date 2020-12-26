Водный кризис в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в Ялте

В Ялте продолжат подавать воду по специальному графику / Reuters

В двух водохранилищах, которые снабжают водой захваченную россиянами Ялту, запасы воды составляют 2 миллиона 33 тысячи кубометров. Ситуация с водоснабжением остается сложной, поэтому "власти" не планируют отменять подачу воды по специальному графику.

Как сообщает Радио Свобода, директор "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев объяснил, что жители города также сталкиваются с задержкой подачи воды. Причиной тому является разная этажность домов и горный рельеф полуострова. Чтобы вода попала на верхние этажи, следует запрессовать водовод, а по пути вода попадает потребителям на другие этажи, вследствие чего происходит задержка подачи водоснабжения.

"Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода "подошла" на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени", - подчеркнул Григорьев.Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы

Проблемы с водой в Крыму