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Военный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за Донбасс

17 мая 2022, 22:46

Как говорит специалист, этот город на Харьковщине является одним из тех пунктов, через которые проходят логистические артерии и группировки оккупантов.

Танк, ВСУ
Военный эксперт объяснил, что захват какого города решит судьбу битвы за Донбасс/ коллаж УНИАН и Генштаб

Судьбу битвы ВСУ с оккупантами за Донбасс решит контроль над городом Волчанск, который находится в Харьковской области возле границы со страной-агрессором. Об этом в эфире телевизионного марафона заявил офицер Армии обороны Израиля и военный эксперт Игаль Левин в эфире единого телемарафона.

Как говорит специалист, город Волчанск является одним из тех пунктов, через которые проходят логистические артерии и группировки, которые наступают на части востока Украины ‒ как раз в районе города Изюм.

"У россиян там всего две логистических артерии, две линии. Если вы их контролируете, то фактически вы дальше предрешаете судьбу так называемой битвы за Донбасс. Потому что не позволяете врагу осуществлять доставку техники, снабжения, человеческих ресурсов и так далее", ‒ отметил он.

По словам Левина, если Волчанск будет под контролем ВСУ, то оккупанты в таком случае могут собрать у Изюма сколько угодно сил. Но все равно украинская армия превратит их "в огромную массу разбитого железа и мертвых людей".

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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Автор: Егор Бунин
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