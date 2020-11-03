Волкер рассказал, будут ли США будут помогать Украине после выборов президента

Курт Волкер / УНИАН

Власти США будут помогать Украине независимо от того, кто победит на выборах ‒ экс-вице-президент Джо Байден или нынешний президент Дональд Трамп.

Об этом в комментарии каналу Прямой рассказал бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер. По словам дипломата, уровень поддержки Украины официальным Вашингтоном

"Я смогу сказать только после выборов. У нас могут быть другие представители США в Украине. В самой субстанции этих выборов я скажу, что разница будет не очень велика. Ведь США все равно будут помогать Украине. И даже при президентстве Трампа США очень помогали Украине в суверенитете ее территорий и в безопасности. Все это будет продолжаться, независимо от того, кто станет президентом ", ‒ заявил Волкер.

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Курт Волкер - что было ранее:

Волкер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

До того Волкер утверждал, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Донбасс специально, чтобы ослабить страну. По словам дипломата, важно, чтобы официальный Киев принимала участие в Минских переговорах и занимала мирную позицию.