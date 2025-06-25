Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Российскую агентку поймали "на горячем" / Коллаж: Главред, фото СБУ

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В Харькове 19-летняя девушка передала военным заминированный скутер

В результате "волонтерской помощи" один военный погиб

Агентке РФ грозит пожизненное лишение свободы

В пятницу, 20 июня, в Харькове в результате взрыва скутера погиб 26-летний военнослужащий, а 29-летний военный получил тяжелые ранения. Как оказалось, российская агентка передала бойцам заминированный скутер как "волонтерскую помощь". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Известно, что взрыв произошел возле одного из харьковских кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" скутера.

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По данным следствия, для подготовки преступления россияне завербовали 19-летнюю харьковчанку, которую "нашли" на просторах Телеграмм-каналов по поиску работы.

После вербовки агентка получила от своего куратора подробные указания по изготовлению самодельного взрывного устройства в бытовых условиях. Для этого она закупила необходимые бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два мобильных телефона, которые планировала использовать для дистанционного подрыва.

Готовое взрывное устройство фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВП в его багажнике.

С помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбы отследили прибытие военных на "локацию" и активировали самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в багажнике.

"После совершения преступления террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Во время обыска у нее изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - новости по теме

Как писал недавно Главред, Служба безопасности Украины задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева. Предателем оказался 41-летний кладовщик местного предприятия. Россияне завербовали его через соцсеть "ВКонтакте".

Кроме того, Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Киеве: в столице задержан российский агент, который готовил подрывы авто, принадлежавших военнослужащим Сил обороны.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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