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"Зверя со временем заколоть": генерал заявил, что договариваться с Россией нельзя

Договариваться с медведем бесполезно, он все равно рано или поздно тебя съест, убежден Сергей Кривонос.

5 июля 2020, 15:29
Кривонос
Кривонос заявил, что с Россией договариваться нельзя / УНИАН

В Украине люди постепенно забывают, что против нее Россия ведет реальную войну. О войне забывают, выезжая за территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил генерал-майор Сергей Кривонос в интервью "Фактам".

"К сожалению, власть быстро успокоилась и убаюкала народ. А через какое-то время люди и вовсе забыли, что на Донбассе идет реальная война. Они не понимают, что там кто-то каждую ночь не спит, ждет рассвета, потому что рассвет — это новая жизнь. Ценнее ее нет ничего", — объяснил он.

По словам Кривоноса, в 2015 году Украина начала проигрывать информационную войну.

"В 2015 году мы начали проигрывать информационную войну. Сейчас у нас в ней полный провал. Украинские каналы в большинстве своем пропали или стали платными. Зато появилось большое количество бесплатных российских каналов. Неужели эту так называемую мягкую экспансию не видят руководители страны? Или просто не хотят видеть? Жизнь в разных измерениях? С разными ценностями?", — говорит Кривонос.

Генерал не поддерживает идею о том, что с Россией надо договариваться.

"Все чаще слышу, что надо с Россией как-то договариваться, и это реально злит. Каким образом договариваться? Договариваться с медведем бесполезно, он все равно рано или поздно тебя съест, поэтому нужно искать хорошее копье, держать зверя на расстоянии, а со временем заколоть. Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс", — сказал генерал.

Кривонос подчеркнул, что нужно открыто говорить, что Россия - страна-агрессор.

"Руководство страны должно говорить без полутонов со своим народом: Российская Федерация — страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне, а когда люди гибнут…", - добавил он.

Читайте такжеВ России анонсировали скорое присоединение ДонбассаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще не готов комментировать последнюю встречу представителей "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо. В то же время президент подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

Сергей Кривонос война на Донбассе новости Украины
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