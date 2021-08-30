Впервые в Украине девочка получила статус "инвалид войны" из-за обстрелов на Донбассе

Первый ребенок со статусом инвалидности от войны на Донбассе

В Украине появился первый ребенок со статусом инвалидности в результате войны на Донбассе, сообщает ТСН.

Майе 14 лет и она с ужасом вспоминает день, когда у их дома упал реактивный снаряд.

"Мы с мамой вышли за Викой (сестра -ред.) в садик, немного отошли от дома и услышали выстрелы. Спряталась за маму и мы сначала стояли, а потом думали до дома добежать... Когда я очнулась, она уже лежала", — рассказывает девочка.

Тогда их город Бахмут называли по советской привычке Артемовском и так мощно обстреляли впервые. Двое погибших — среди них одноклассник Майи Егор и ее мама — Марина.

В память о том дне во дворе школы поставили мемориал — это было сразу после подписания вторых Минских договоренностей, люди надеялись, наконец перестанут стрелять. Некоторые даже подумали, это не обстрел, это салют.

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Девушки остались круглыми сиротами. Майя еще на несколько месяцев попала в больницу.

"На ноге у меня был открытый перелом, на ноге была трещина, из копчика на спине достали осколок", — рассказывает ребенка.

"Там косточка разбита, она так и осталось. Там осколки остались еще в тканях", — добавляет бабушка Майи.

Юристы из гуманитарной миссии предложили помочь получить статус инвалида войны, сначала оказали - закон не позволяет. Могут быть инвалидами войны... только взрослые.

"Дети не имели права на получение этого статуса", — объясняли чиновника.

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Чтобы внести изменения в законодательную базу понадобилось три года. Некоторые дети уже даже успели вырасти. Теперь шанс на получение есть, хоть и процедура непростая.

Такая бумажка теперь позволит Майе получать бесплатно лекарства и ездить в санаторий, теперь не надо платить коммунальные и за проезд в городском транспорте, раз в два года можно воспользоваться бесплатными перевозками по Украине.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

Дипломат Госдепа Джордж Кент заявил, что в ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России.